VOICI UNE LISTE DE SITES PERMETTANT L'ACCES A DES LIVRES LIBRES DE DROIT



Merci à la médiathèque Marguerite Duras

Et au site Actualitté, de proposer des liens vers des sites de téléchargement gratuit de livres numériques

a librairie Saphira offre en libre téléchargement des dizaines de livres (ebooks, pdf) en sciences humaines, informatique, art et philiosophie

Les ebooks gratuits de la BNF

Noslivres.net : regroupement de plusieurs sites pour former un catalogue commun : Bibliothèque électronique du Québec (BEQ), Bibliothèque numérique romande (BNR), Bibliothèque Russe et Slave (BRS), Ebooks Libres et Gratuits (ELG), ÉFÉLÉ, Gallica, La bibliothèque de Gloubik, Projet Gutenberg, Rousseau Online, Mobile Read – roger64, Wikisource France.



Beq.ebooksgratuits.com : Seul site québécois offrant des œuvres québécoises et canadiennes libres de droit au lectorat francophone fondé par Jean-Yves Dupuis, un auteur qui met à la disposition des lecteurs plus de 1600 livres numériques libres de droit. Les titres sont offerts en format PDF pour ordinateur ou pour liseuse, et en format ePub, format ouvert recommandé pour la lecture numérique. Les titres disponibles sur ce site sont en général de très bonne qualité (« La qualité plutôt que la quantité »). Les recherches sont proposées par type de collections.

Inlibroveritas.net : plus des 3300 ouvrages du domaine public, dont un grand nombre d’ouvrages documentaires (vie pratique, informatique, sciences humaines, etc.).

Numilog : la célèbre librairie numérique propose le téléchargement d’ebooks gratuits en format ePub. Attention toutefois,ces téléchargements nécessitent une inscription préalable au site de Numilog, et certains ebooks proposés sont protégés par des DRM et exigent donc la création d’un compte Adobe ID.

Feedbooks.com : des milliers de titres libres de droit et ce, en trois formats : ePub, Kindle et PDF. Sur la page d’accueil, vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet « domaine public » pour ensuite, si vous le désirez, affiner votre recherche par auteur ou par catégorie. En général, les ebooks en provenance de cette librairie sont de bonne qualité (traductions, métadonnées, etc.).